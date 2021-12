Baumgartl lässt Zukunft offen

Timo Baumgartl weiß noch nicht, ob er in der nächsten Saison weiter für Leihklub Union Berlin oder wieder für die PSV Eindhoven auflaufen wird. „Das kommt auf drei Parteien an: den Spieler und die Vereine. Ich möchte jetzt aber nicht darüber sprechen, was nächsten Sommer ist. Für mich ist wichtig, meine Leistung zu bringen. Zudem stehe ich bis 2024 in Eindhoven unter Vertrag“, erklärt der 25-jährige Innenverteidiger im ‚kicker‘

Baumgartl stand in dieser Saison 17 Mal für Union auf dem Feld. Die Eisernen können den Abwehrspieler im Sommer per Kaufoption dauerhaft unter Vertrag nehmen. Baumgartl betont: „Es ist sicher mitentscheidend, was der Spieler möchte. Aber ich habe noch nicht entschieden, was ich machen möchte, weil es noch viel zu früh ist. Zudem muss Union auch erst mal wollen, dass ich bleibe.“