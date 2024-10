CR7 spielt Sportchef | Sorgen um Vini Jr.

CR7 fordert De Bruyne

Cristiano Ronaldo ist nicht nur einfach ein Fußballer. Der Weltstar fungiert für seinen Arbeitgeber Al Nassr als Markenbotschafter, Werbe-Ikone und neuerdings offenbar auch als Sportdirektor. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ „fordert“ der Superstar seinen Klub auf, ein Millionenangebot für Kevin De Bruyne abzugeben.

Der belgische Spielmacher von Manchester City ist noch unentschlossen, wo er seine Zukunft sieht. De Bruynes Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Nur zu gerne würden die Citizens verlängern, allerdings zieht der Ex-Bremer auch in Betracht, die Karriere in einer nicht so intensiven Liga bei fürstlichem Gehalt ausklingen zu lassen. An dieser Stelle wittert CR7 eine große Chance.

Mitleid mit Real

Bei Ronaldos Ex-Klub Real Madrid muss man sich unterdessen mit unerfreulichen Themen auseinandersetzen. Dani Carvajal hat sich schwer am Knie verletzt. „Totalschaden“ titeln diverse spanische Zeitungen am heutigen Sonntag. Der Hintergrund: Das vordere Kreuzband, das äußere Seitenband und der Unterschenkelbeuger im rechten Knie sind allesamt gerissen. In dieser Saison wird Carvajal voraussichtlich kein Spiel mehr bestreiten.

Etwas weniger dramatisch, aber durchaus besorgniserregend ist die Verletzung von Superstar Vinicius Jr. Eine Schädigung der Halswirbelsäule gibt Real offiziell bekannt, weitere Untersuchungen sollen Aufschluss über die Schwere der Blessur geben. „Jetzt auch noch Vinicius“, schreibt die ‚as‘. Die Daumen sind gedrückt, dass der schnelle Dribbler zügig wieder auf dem Platz stehen kann.