Real Sociedad bindet Eigengewächs Marín

Real Sociedad hat sich mit Eigengewächs Pablo Marín auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt. Wie die Basken offiziell vermelden, hat der 21-Jährige seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängert.

Seit seinem zwölften Lebensjahr spielt Marín für den spanischen Erstligisten. In der laufenden Saison darf er erstmals konstant in der Profimannschaft mitwirken und konnte bislang sechs Einsätze verzeichnen, in denen dem zentralen Mittelfeldspieler ein Tor in der Europa League gegen den RSC Anderlecht (1:2) gelang.