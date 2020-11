Mainz: Öztunali fällt lange aus

Der FSV Mainz 05 muss für längere Zeit auf Levin Öztunali verzichten. Wie die Rheinhessen verkünden, hat sich der Außenbahnspieler eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Man rechnet mit einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Spiel gegen die TSG Hoffenheim am gestrigen Sonntag (1:1) war Öztunali nach 70 Minuten verletzt ausgewechselt worden. In der laufenden Saison stand er an fünf von neun Spieltagen in der Startelf der 05er.