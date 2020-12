Union verleiht Moser

Torhüter Lennart Moser verlässt Union Berlin und wechselt in die zweite österreichische Liga. Der 21-Jährige wird für den Rest der Saison an den SK Austria Klagenfurt verliehen. Seinen auslaufenden Vertrag in Berlin verlängerte Moser zuvor bis 2023.

Unter der Anzeige geht's weiter

Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert sagt: „Wir haben stets betont, dass wir in Lennart großes Potenzial sehen und überzeugt sind, dass er in Zukunft eine wichtige Rolle spielen kann. […] Da es für ihn wichtig ist, auch kurzfristig Spielpraxis und weitere Erfahrungen sammeln zu können, ergibt die Leihe nach Klagenfurt für alle Seiten Sinn.“