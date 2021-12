Duell um Rüdiger | Agüero verabschiedet sich

Kampf um Rüdiger

Das Wintertransferfenster hat noch nicht geöffnet, doch in Spanien richtet sich der Blick bereits gen Transfersommer. Im Fokus der heutigen Ausgabe der ‚as‘: Antonio Rüdiger. „Kampf zwischen Real und PSG um Rüdiger“, titelt die in Madrid ansässige Zeitung. Sowohl die Königlichen als auch PSG zeigen Interesse am deutschen Innenverteidiger, dessen Vertrag beim FC Chelsea ausläuft. FT berichtete schon im November von einem Treffen mit Rüdiger-Berater Sahr Senesie und den Pariser Verantwortlichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Adios Kun

Gestern verkündete Sergio Agüero auf einer emotionalen Pressekonferenz, dass er aufgrund von Herzrhythmusproblemen seine Karriere beenden muss. Einen Tag später verabschieden sich auch die Zeitungen vom Stürmerstar. „Das Tor weint um Kun“, formuliert es die katalanische ‚Sport‘, „Kun Laude“, schreibt die ‚Mundo Deportivo‘ in Anlehnung an die höchste akademische Auszeichnungsstufe. „Abschied von einer Legende“, heißt es in England in den ‚Manchester Evening News‘.

Corona-Chaos in der Premier League

Apropos England. Auf der Insel bereiten die steigenden Corona-Fallzahlen unter den Spielern den Verantwortlichen Kopfzerbrechen. Mehrere Partien mussten bereits coronabedingt abgesagt werden, andere fanden trotz mehrerer positiver Fälle statt. Der englische Verband entscheidet situativ. Nicht allen gefällt das. Brendan Rodgers, Trainer von Leicester City, sagte etwa, dass er glaube, die Haltung des Verbands liege auch am lukrativen TV-Vertrag der Premier League. Show must go on. „Wir spielen nur, damit das TV glücklich ist“, titelt deshalb die ‚Daily Mail‘ in Anlehnung an Rodgers‘ Aussage.