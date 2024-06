Zweijahresvertrag: Neuer Mitspieler im Hummels-Poker

Die AS Rom steigt offenbar ins Rennen um Mats Hummels ein. Einem Bericht des ‚Corriere della Serra‘ zufolge könnte der Innenverteidiger beim Tabellensechsten der abgelaufenen Saison einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben.

In puncto Gehalt müsste Hummels in Rom etwas kürzertreten als bei Borussia Dortmund. Dazu soll der 35-Jährige aber grundsätzlich bereit sein. Die einzige Option in Italien ist die Roma nicht.

Auch der AC Mailand soll Hummels im Visier haben, die Spur zu Juventus Turin schien zuletzt wieder kälter. Eine Verlängerung des auslaufenden BVB-Vertrags gilt inzwischen als nahezu ausgeschlossen.