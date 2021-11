Shkiri-Verletzung: Baumgart fordert Geduld

Steffen Baumgart will Ellyes Skhiri nach seiner erlittenen Schienbeinfraktur im Oktober nicht zu früh einsetzen. „Der Heilungsprozess muss abgeschlossen sein. Eine Fraktur ist eine Fraktur. Und bis die nicht verheilt ist, müssen wir Geduld aufbringen“, mahnt der Trainer des 1. FC Köln im ‚kicker‘. Die anstehende Partie am kommenden Sonntag gegen den 1. FSV Mainz 05 wird Shkiri laut dem Fachmagazin „mit ziemlicher Sicherheit noch verpassen“.

Eine genaue Vorhersage will Baumgart nicht treffen: „Zumal er sich ja auch wieder über das Training reinarbeiten muss. Wobei ich glaube, dass dies nicht so lange dauern wird.“ Für das Spiel der Geißböcke ist Skhiri elementar. In Abwesenheit des laufstarken Tunesiers konnte Köln von vier Bundesligapartien keine gewinnen. Zuvor sorgte der Mittelfeldstratege mit vier Treffern in acht Pflichtspielen für Furore.