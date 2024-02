Deutschland oder Türkei: Völler-Treffen mit Uzun

Um Can Uzun vom 1. FC Nürnberg von einer Entscheidung für die deutsche Nationalmannschaft zu überzeugen, lässt der DFB nichts unversucht. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge sind Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler sowie Geschäftsführer Sport Andreas Rettig am gestrigen Donnerstag nach Nürnberg gereist, um Uzun in einem persönlichen Gespräch von einer Entscheidung für Deutschland zu überzeugen.

Bei dem knapp einstündigen Gespräch war auch die Familie des 18-Jährigen Angreifers anwesend. Diese stammt aus der Türkei, die ebenfalls um Uzuns Gunst wirbt. Für deren U17-Auswahl lief Rechtsfuß in der Vergangenheit auf. Erst kürzlich stellte man ihm dort eine Nominierung für die A-Nationalmannschaft in Aussicht. In der laufenden Zweitligasaison kommt Uzun auf starke zehn Tore sowie eine Vorlage.