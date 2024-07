Keine Chance für Mainz: Monaco tütet 15-Millionen-Deal ein

Die AS Monaco hat auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen. Lamine Camara wechselt vom FC Metz zu den Monegassen. In Monaco erhält der 20-jährige Senegalese einen langfristigen Vertrag bis 2029. Dem Vernehmen nach fließen 13 bis 15 Millionen Euro in die Kasse von Metz.

Seit 2023 gehört Camara regelmäßig zum Aufgebot der senegalesischen Nationalmannschaft. Der Mittelfeldspieler hat inzwischen 23 Länderspiele für sein Heimatland auf dem Konto. Im vergangenen Monat gab es sogar lose Gerüchte um ein Interesse des 1. FSV Mainz 05. Verhärtet hatten sich diese aber nicht. Nun will Camara in Monaco durchstarten.