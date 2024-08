Wöber-Alternative: Gladbach an Ex-Herthaner dran

Borussia Mönchengladbach rüstet sich für den Fall, dass Innenverteidiger Maximilian Wöber (26) nicht zurückgeholt werden kann – Leeds United schließt eine erneute Leihe des Österreichers aus und ein fester Transfer ist für den Bundesligisten zum jetzigen Zeitpunkt finanziell nicht zu bewerkstelligen.

Eine mögliche Alternative haben die Gladbacher in der Jupiler Pro League ausgemacht. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge geistert der Name von Jordan Torunarigha (27) durch Mönchengladbach. Obwohl der 1,91-Innenverteidiger im Juli in sein letztes Vertragsjahr gegangen ist, soll die KAA Gent bis zu 4,5 Millionen Euro aufrufen.

Vor zwei Jahren hatten die Belgier drei Millionen für Torunarigha auf den Tisch gelegt, nachdem er bereits für ein halbes Jahr von Hertha BSC ausgeliehen war. Für Gent kam der frühere deutsche U-Nationalspieler, der mittlerweile für Nigeria aufläuft, in 107 Partien zum Einsatz. Mehr denn je bahnt sich nun eine Rückkehr nach Deutschland an.

Vierkampf um Torunarigha?

Denn neben den Fohlen haben auch einige weitere Bundesligisten die Fährte aufgenommen. Zuletzt wurde unter anderem dem VfB Stuttgart, der TSG Hoffenheim sowie Eintracht Frankfurt Interesse nachgesagt. Das Innenverteidiger-Karussell in Deutschlands Oberhaus wird sich bis Freitag wohl munter weiterdrehen.