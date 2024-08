Gladbach: Das Problem bei Wöber

Eine Rückkehr von Maximilian Wöber (26) zu Borussia Mönchengladbach gestaltet sich schwierig. Wie ein Bericht der ‚Bild‘ nahelegt, ist die Verpflichtung des österreichischen Innenverteidigers weiter im Bereich des Möglichen. Allerdings: Leeds United wolle sich auf keine weitere Leihe, sondern nur auf einen festen Transfer einlassen. Den können sich die Fohlen nach aktuellem Stand nicht leisten.

Das dürfte sich allerdings ändern, wenn an den verbleibenden Transfertagen der Verkauf von Mittelfeldspieler Manu Koné (23) abgewickelt wird. Mindestens 20 Millionen Euro soll der Wechsel des Franzosen – mutmaßlich zum AC Mailand – in die Klubkasse spülen. Nicht ausgeschlossen, dass das frische Geld in Wöber investiert wird. Daneben bleibt der Brasilianer Bernardo (29/VfL Bochum) ein heißer Kandidat für die Gladbacher Abwehr.