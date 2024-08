Spur nach Manchester: Frankfurts Innenverteidiger-Puzzle

Nachdem Eintracht Frankfurt im Werben um Wunsch-Innenverteidiger Konstantinos Koulierakis wohl leer ausgeht, schauen sich die Alder anderweitig auf dem Transfermarkt um. Dabei richtet die SGE den Blick auf einen ehemaligen Spieler von Hertha BSC. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befassen sich die Adler mit Jordan Torunarigha, der seit zwei Jahren bei der KAA Gent in Belgien seine Brötchen verdient.

Der 27-Jährige war diesen Transfersommer auch beim VfB Stuttgart als Erbe von Hiroki Ito (25) im Gespräch. An Gent ist Torunarigha noch bis 2025 vertraglich gebunden. Laut ‚Bild‘ wäre für einen Transfer eine Ablöse von drei bis vier Millionen Euro fällig.

Für Gent absolvierte Torunarigha 104 Pflichtspiele, in der bereits in Belgien gestarteten Spielzeit wurde der Linksfuß aufgrund seines Wechselwunschs noch nicht eingesetzt. Neben Frankfurt ist auch die TSG Hoffenheim an der Unterschrift von Torunarigha interessiert. Darüber hinaus sind auch italienische Klubs dran.

Alternativ befasst sich die Eintracht einem Bericht von ‚fussball.news‘ zufolge auch noch mit Koki Machida von Union Saint-Gilloise. Der 26-jährige Japaner war im vergangenen Jahr nach eineinhalbjähriger Leihe für eine Million Euro festverpflichtet worden. Im Vergleich zu Torunarigha wäre Machida aber deutlich teuer. Laut ‚fussball.news‘ liegt das Preisschild für den zehnfachen Nationalspieler bei acht Millionen Euro.

Zahlreiche Kandidaten gehandelt

Eintracht-Gerüchte gab es zuletzt auch um Armel Bella-Kotchap (22/FC Southampton), Bernardo (29/VfL Bochum) und Felix Uduokhai (26/FC Augsburg). Verschiedene Punkte machen diese Transfers jedoch unwahrscheinlich. Kommt daher am Ende vielleicht sogar die große Lösung?

Die ‚Frankfurter Rundschau‘ berichtet jedenfalls, dass die SGE ihren Blick auch nach Manchester schweifen lässt. Bei United wird Victor Lindelöf (30) nach den Verpflichtungen von Leny Yoro (18) und Matthijs de Ligt (25) womöglich keinen Stammplatz mehr innehaben. Schon im vergangenen Sommer beschäftigte sich Frankfurt mit dem schwedischen Nationalspieler. Folgt nun Versuch Nummer zwei?