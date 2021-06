Arsenal: Letzte Details bei Smith Rowe

Der FC Arsenal steht offenbar kurz davor, Toptalent Emile Smith Rowe langfristig an den Verein zu binden. Wie Fabrizio Romano berichtet, seien im neuen bis 2026 laufenden Vertragswerk nur noch abschließende Details zu klären. Aktuell ist der 20-jährige Spielmacher bis 2023 an die Gunners gebunden.

Seit einigen Wochen verhandeln die Londoner mit dem englischen U21-Nationalspieler, der in der abgelaufenen Saison einen großen Entwicklungsschritt nach vorne machen konnte. Wettbewerbsübergreifend kam der Rechtsfuß in 37 Pflichtspielen zum Einsatz und war an 14 Treffern direkt beteiligt.