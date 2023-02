Leeds feuert Marsch

Jesse Marsch und Leeds United gehen getrennte Wege. Die Whites haben den 49-jährigen Cheftrainer entlassen. Der ehemalige Coach von RB Leipzig hatte die Engländer im Februar vergangenen Jahres übernommen.

In 37 Spielen unter seiner Führung holte Leeds durchschnittlich 1,16 Punkte. Zu wenig für die Ansprüche des Premier League-Klubs. In den beiden zurückliegenden Transferperioden investierten die Peacocks rund 146 Millionen Euro in Neuzugänge für Marsch.

Leeds verabschiedet den Übungsleiter mit den Worten: „Wir möchten Jesse und seinen Mitarbeitern im Hintergrund für ihren Einsatz danken und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.“ Als Favorit auf die Nachfolge des US-Amerikaners gilt Carlos Corberán, aktuell Trainer von West Brom.