Kostic nach England?

Filip Kostic von Juventus Turin befindet sich im Visier eines Premier League-Klubs. Laut ‚talkSPORT‘ ist West Ham United an den Diensten des ehemaligen Bundesligaprofis interessiert. Im Gespräch sei eine Leihe.

Kostic blieb in den ersten beiden Serie A-Partien ohne Einsatz. Der 55-fache serbische Nationalspieler könnte Italien kurz vor Transferschluss also noch verlassen. Vertraglich ist er noch bis 2026 an die Alte Dame gebunden.