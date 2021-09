Ben Arfa nach Tunesien?

Hatem Ben Arfa könnte im Herbst seiner Karriere noch einmal eine Herausforderung auf dem afrikanischen Kontinent annehmen. Wie der Journalist Ekrem Konur berichtet, befindet sich der 34-Jährige in Gesprächen mit dem tunesischen Erstligisten Esperance Tunis. Seit Juli ist Ben Arfa ohne Verein, nachdem sein Vertrag bei Girondins Bordeaux ausgelaufen war.

Der Offensivspieler kann auf eine bewegte Karriere zurückblicken. Früh als großes Talent gefeiert schaffte Ben Arfa schnell den Sprung in die französische Nationalmannschaft. Auf Vereinsebene hatte sein Weg von Olympique Lyon über Olympique Marseille in Richtung Premier League geführt, ehe er in seine französische Heimat zurückkehrte, wo er untere anderem für Paris St. Germain aktiv war. Auch aufgrund verschiedener Probleme abseits des Platzes blieb Ben Arfa aber die ganz große Laufbahn verwehrt.