Kaufmann verlängert bei Braunschweig

Fabio Kaufmann bleibt Eintracht Braunschweig treu. Der 31-jährige Offensivspieler verlängert seinen auslaufenden Vertrag nach Angaben der Löwen bis 2025. Das neue Arbeitspapier enthält zudem eine Option auf ein weiteres Jahr. Für den Zweitligisten kam der Stürmer in der abgelaufenen Saison häufig in ungewohnter Position im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. Kaufmann trug mit sechs Treffern und einer Vorlage zum Braunschweiger Klassenerhalt bei.

„Fabio Kaufmann hat einen großen Anteil an der positiven Entwicklung der vergangenen Monate und an dem wichtigen Klassenerhalt“, betont Sportdirektor Benjamin Kessel, „unter Daniel Scherning hat er die neue Rolle des Achters sehr gut angenommen und mit seiner Dynamik und dem Zug zum Tor eine wichtige Komponente auf dieser Position in unser Spiel gebracht. Dazu ist Fabio ein sehr kommunikativer und ehrgeiziger Typ, der seine Stärken nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz hat, sodass wir uns freuen, mit ihm zu verlängern.“