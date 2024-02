Köln: Schwäbes Zukunft offen

Dem 1. FC Köln droht im Abstiegsfall auch ein Abschied von Marvin Schwäbe. Laut ‚kicker‘ würde der 28-jährige Torhüter den Gang in Liga zwei mit den Geißböcken nicht antreten. Der Keeper will künftig weiterhin in der ersten Liga zwischen den Pfosten stehen, ob in Deutschland oder im europäischen Ausland. Im vergangenen Sommer gab es Interesse aus England.

Beim Abstieg in die zweite Liga kann Schwäbe den Klub dem Vernehmen nach per Ausstiegsklausel für vier Millionen Euro verlassen. Noch haben die Geißböcke mit fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer die Zukunft ihrer Nummer eins in der eigenen Hand. Keine Rolle bei Schwäbes Situation soll laut ‚kicker‘ die Rückkehr von Jonas Urbig spielen. Der 20-jährige Torhüter spielt eine sehr gute Leihsaison bei Greuther Fürth. In 20 Zweitligaspielen spielte der Youngster neunmal zu Null und wäre ein potenter Herausforderer für Schwäbe.