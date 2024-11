Fortuna: Bald alles klar mit Thioune

Fortuna Düsseldorf kann voraussichtlich zeitnah Vollzug vermelden. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hat sich der Zweitligist mit Cheftrainer Daniel Thioune grundsätzlich auf eine Verlängerung des aktuell nur noch bis zum Sommer datierten Arbeitspapieres geeinigt. Lediglich Details seien zu klären.

Dem 50-Jährigen, der seit Februar 2022 für die Rheinländer verantwortlich ist, winkt eine Gehaltssteigerung, konnte aber in puncto Ausstiegsklausel noch keine finale Übereinkunft mit den Verantwortlichen erzielen. Die Fortuna wolle nicht, dass Thioune „mitten in der Saison abhaut“, so die ‚Bild‘. Es wird dennoch davon ausgegangen, dass auch dieser Punkt zeitnah abgehakt werden kann.