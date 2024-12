Bayern-Überraschung aus Kolumbien? | Mittelfeld-Umbau bei Real

Neuer-Erbe aus Südamerika?

Wer beim FC Bayern München in rund zwei Jahren als Nummer eins im Tor steht, ist noch nicht abzusehen. Eigentlich soll Alexander Nübel Vereinsikone Manuel Neuer ab 2026 beerben. Doch einerseits lieferte der 28-Jährige beim VfB Stuttgart zuletzt nicht immer blitzsaubere Leistungen ab, zum anderen bringt sich nun auch Neuer-Vertreter Daniel Peretz (24) verbal für das Erbe der DFB-Legende in Stellung und könnte bei zusätzlichen Einsätzen künftig weitere Ansprüche stellen. In die Verlosung könnte auch noch ein Torhüter aus Kolumbien geraten: Kevin Mier.

Mexikanischen und kolumbianischen Medien zufolge wird der 24-Jährige von Cruz Azul seit Monaten von den Münchnern beobachtet. Mier verfügt über eine Körpergröße von 1,90 Meter und kann auch mit dem Ball am Fuß gut umgehen. Eine Kombination, die auch für den FCB interessant ist. Die Ausstiegsklausel des Keepers liegt Berichten zufolge bei 15 bis 20 Millionen Euro. Lose Gerüchte gab es bereits um einen möglichen Transfer zu Brighton & Hove Albion. Ob sich Mier am Ende als heißere Spur als beispielsweise der deutlich günstigere Jonas Urbig (21) vom 1. FC Köln erweist, wird sich zeigen. Stand jetzt sind die Gerüchte aus Südamerika erst einmal mit Vorsicht zu genießen.

Zwei neue Namen bei Real

Real Madrid ist kein Klub, der in den vergangenen Jahren regelmäßig auf große Shoppingtouren gegangen ist. Wenn, dann kauft Real sehr gezielt ein, um bestimmte Kaderbaustellen zu beheben. Umso bedeutsamer werden diejenigen Spieler, die in der königlichen Gerüchteküche auftauchen. Die ‚as‘ hat nun Madrids Transferplan enthüllt und nennt zwei Ziele, die ab dem Sommer die Mittelfeldzentrale verstärken könnten. Dem Bericht zufolge erlaubt die sportliche Situation, auf Not-Transfers im Winter zu verzichten. Wunschkandidat für die Position des Rechtsverteidigers bleibt Liverpools Trent Alexander-Arnold (26), der im Anschluss an die Saison ablösefrei ist.

Für die Mittelfed-Zentrale schielt Real derweil auf zwei Spieler, die in die Kategorie stiller Arbeiter fallen und nicht den ganz großen Star-Glamour versprühen. Zum einen ist da Martin Zubimendi (25), der immer noch seine Schuhe für Real Sociad San Sebastián schnürt. Der zweite Name auf dem königlichen Radar ist Vitinha (24). Der Portugiese zieht bei Paris St. Germain die Fäden in der Zentrale und befindet sich in herausragender Form. Auch bei der vergangenen Europameisterschaft spielte Vitinha ein gutes Turnier. Fehlt also nur noch das Real-Trikot, um im Kreis der ganz Großen anzukommen.