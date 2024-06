Der letzte Streichkandidat: Nagelsmann hat sich entschieden

Julian Nagelsmann hat die Entscheidung getroffen, welcher Spieler noch aus dem EM-Kader gestrichen wird, aber nicht verraten, um wen es sich dabei handelt. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Bundestrainer, dass erst nach dem morgigen Testspiel gegen Griechenland (20:45 Uhr) bekanntgegeben werden soll, wer das Team verlassen muss.

Bis 23:59 Uhr am Freitag muss der UEFA der finale EM-Kader gemeldet werden. Nagelsmann berief 27 Spieler in sein vorläufiges Aufgebot, 26 dürfen am Turnier im eigenen Land teilnehmen. Zu den Streichkandidaten zählen Robin Koch, David Raum, Aleksandar Pavlovic, Maximilian Beier und Chris Führich.