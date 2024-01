Ajax: Neue Details zum Henderson-Deal

Jordan Henderson (33) steht vor einem längerfristigen Aufenthalt bei Ajax Amsterdam. Fabrizio Romano zufolge soll der ehemalige Kapitän bis Sommer 2026, also für zweieinhalb Jahre unterschreiben. Eine Option zur Vertragsausdehnung liege nicht vor, die Laufzeit ist garantiert.

Nach nur einem halben Jahr in Saudi-Arabien bricht Henderson seine Zelte in der Wüste bei Al Ettifaq ab und kehrt nach Europa zurück. Bei Ajax stößt der zentrale Mittelfeldspieler zu einer Mannschaft, die aufgrund fehlender Konstanz aktuell lediglich Platz fünf in der Eredivisie belegt. Henderson soll mit seiner Erfahrung für Stabilität sorgen.