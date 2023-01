Chelseas Humphreys nach Paderborn

Der SC Paderborn hat den Transfer von Bashir Humphreys (19) bekanntgegeben. Dem Zweitligisten schließt sich der Innenverteidiger des FC Chelsea bis zum Saisonende per Leihe an. In London steht Humphreys noch bis 2024 unter Vertrag. Für die Profis der Blues kam der englische U19-Europameister bislang einmal zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Paderborns Geschäftsführer Benjamin Weber sagt: „Bashir ist ein beidfüßiger Innenverteidiger, der neben seinen defensiven Qualitäten über sehr gute technische Fähigkeit und ein starkes Aufbauspiel verfügt. Mit seinen Qualitäten wird er unseren Kader in der Defensive weiter aufwerten.“

Lese-Tipp

Preisschild steht: Was wird aus Havertz?