Jarstein: Gelingt Hertha die Verlängerung?

Hertha BSC würde gerne über den kommenden Sommer hinaus mit Ersatzkeeper Rune Jarstein zusammenarbeiten. Das berichtet die ‚Bild‘. Demnach habe es von den Berlinern deutliche Signale zur Vertragsverlängerung in Richtung des Norwegers gegeben.

Für Unruhe in Herthas Umfeld hatte zuletzt die Meldung gesorgt, dass Jarstein einen Transfer im Winter anstrebe. Geschäftsführer Sport Michael Preetz zeigte sich daraufhin überrascht und zweifelte am Wechselwunsch des 36-Jährigen. Klarheit herrscht aber noch nicht, ob Jarstein wirklich in Berlin bleiben möchte.