BVB: Süle vor Comeback im Klassiker

Borussia Dortmunds Innenverteidiger Niklas Süle (29) wird im Top-Spiel am Samstag gegen den FC Bayern München (18:30 Uhr) wieder mitwirken können. Am Rande des gestrigen Champions League-Duells bei Dinamo Zagreb (3:0) erklärte Coach Nuri Sahin: „Niklas hat mittrainiert. Die letzten Tage haben ihm noch mal einen Schub gegeben in seiner Reha.“

Vor etwa einem Monat hatte sich Süle im Spiel bei Real Madrid (2:5) unglücklich bei einem Zusammenprall mit Teamkollege Ramy Bensebaini (29) am Sprunggelenk verletzt und musste fortan pausieren. Laut Sahin sehe es „sehr gut aus“, dass der deutsche Nationalspieler im Prestigeduell mit den Bayern Einsatzminuten sammeln wird.