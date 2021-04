Kean über Juve-Rückkehr: „Wir werden sehen“

Angreifer Moise Kean, derzeit vom FC Everton an Paris St. Germain verliehen, lässt seine sportliche Zukunft offen. Angesprochen auf eine mögliche Rückkehr zu Juventus Turin erwidert der 21-Jährige im Interview mit der ‚Gazzetta dello Sport‘: „Das weiß ich nicht. Jetzt genieße ich das Halbfinale, dann werden wir sehen.“ Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League trifft Kean kommende Woche mit PSG auf Manchester City (28. April, 21 Uhr).

„Juve hat mir alles gegeben, ich bin dort aufgewachsen, ohne den Verein wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin“, äußert sich Kean über seine Zeit in Turin. Der Stürmer hatte zwischen 2011 und 2017 bei den Bianconeri gespielt. Gleichzeitig betont der Rechtsfuß: „Ich fühle mich großartig in Paris, sie haben mich mit offenen Armen empfangen.“ Anfang Oktober des vergangenen Jahres wurde der 1,83-Mann bis zum Saisonende an PSG verliehen. In dieser Saison schoss er in 39 Einsätzen 18 Tore. Sein Kontrakt in Everton ist noch bis 2024 datiert.