Neapel angelt sich Raspadori

Die SSC Neapel bedient sich bei einem Ligakonkurrenten und schnappt sich Giacomo Rapsadori (22). Wie die Partenopei offiziell vermelden unterschreibt das Sturmtalent von US Sassuolo zunächst einen Leihvertrag. Anschließend besteht eine Kaufpflicht für Neapel. Diese liegt dem Vernehmen nach bei 25 Millionen Euro. Durch Bonuszahlungen kann die Summe noch steigen.

Nach Gianluca Scamacca (23/West Ham United) verliert Sassuolo eine weitere wichtige Stütze in der Offensive. In der abgelaufenen Saison bestritt der quirlige Angreifer 38 Pflichtspiele für die Neroverdi, in denen er zehn Treffer selbst beisteuerte und sechs weitere vorbereite.