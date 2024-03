Bayern-Gerüchte: Demichelis bezieht Stellung

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) oder auch Arne Slot (Feyenoord Rotterdam). Die Kandidaten beim FC Bayern sind ebenso zahlreich wie prominent. Auch Martín Demichelis soll ein Thema sein, allerdings coacht der Argentinier zurzeit in seiner Heimat sehr erfolgreich den Traditionsklub River Plate.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angesprochen auf die jüngsten Gerüchte sagte Demichelis auf einer Pressekonferenz: „Jeder weiß, wie sehr ich mich mit Bayern München verbunden fühle. Ich habe dort acht Jahre lang gespielt, als Trainer und Vereinsbotschafter gearbeitet.“ Befassen wolle er sich mit dem Thema allerdings nicht: „Jetzt bin ich bei River und ich liebe es, hier zu sein. Ich bin sicher, dass wir ein großartiges Jahr 2024 erleben werden.“

Lese-Tipp

Tuchel-Nachfolger: Überraschungslösung statt Alonso?

Demichelis nicht erste Wahl

Zur Einordnung: Die argentinische Saison läuft über das Kalenderjahr und hat dementsprechend gerade erst begonnen. Ein Bayern-Wechsel im Sommer hieße, River Plate mittendrin zu verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ohnehin scheint es derzeit so, als hätten andere Lösungen Priorität in München. Offen bleibt, zu welchem Zeitpunkt der deutsche Rekordmeister den Trainerwechsel vollziehen wird. Das Szenario, die Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel noch vorzeitiger zu beenden, wird immer wahrscheinlicher. Sollte man gegen Lazio Rom am Dienstag (21 Uhr) aus der Champions League ausscheiden, scheint eine sofortige Trennung fast unausweichlich.