Chelsea: Neuer Versuch bei Fofana

Der FC Chelsea schielt offenbar einmal mehr in Richtung Leicester City. Laut ‚Sky Sports‘ beschäftigen sich die Blues mit der Verpflichtung von Wesley Fofana. Wie FT damals berichtete, nahm Chelsea schon im vergangenen November Kontakt zu Fofanas Management auf. Der französische Defensivspezialist verlängerte jedoch im März seinen Kontrakt bei den Foxes bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chelsea arbeitet weiterhin daran, qualitativ hochwertige Verteidiger an die Stamford Bridge zu locken. Aufgrund des langfristigen Vertrags in Leicester wäre ein Kauf von Fofana äußerst kostspielig. Den 21-Jährigen ließ sich der Überraschungsmeister von 2014 beim Wechsel von der AS St. Étienne auf die Insel bereits 35 Millionen Euro kosten.