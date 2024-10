Bayern-Personal: Klarheit um Upa & Musiala

Gute und schlechte Nachrichten beim FC Bayern im Vorfeld des Spitzenspiels am Samstag (18:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart. Laut ‚Bild‘ wird Dayot Upamecano den Münchnern wieder zur Verfügung stehen. Der französische Innenverteidiger kehrte heute ins Mannschaftstraining zurück und konnte auch am Abschlussspiel mit voller Intensität teilnehmen.

Anders sieht es bei Jamal Musiala aus. Für den offensiven Mittelfeldspieler kommt das Stuttgart-Spiel voraussichtlich zu früh. Dem Bericht zufolge will der Rekordmeister beim Leistungsträger hinsichtlich der Partie gegen den FC Barcelona in der Champions League (Mittwoch, 21 Uhr) kein Risiko eingehen. Die Trainingseinheit am Donnerstag absolvierte Musiala daher nicht komplett mit dem Team. Der Einsatz gegen den VfB sei „unwahrscheinlich“, so das Boulevardblatt.