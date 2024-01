Nach Union-Intermezzo: Fofana kurz vor nächster Leihe

Der FC Chelsea scheint bereits einen neuen Abnehmer für seinen Stürmer David Datro Fofana gefunden zu haben. Nach Informationen von ‚Sky‘ steht der Ivorer kurz nach dem Ende bei Union Berlin vor dem nächsten Transfer auf Leihbasis. Allem Anschein nach geht es diesmal in der Premier League weiter.

Dem Bezahlsender zufolge sichert sich der FC Burnley den Zuschlag. Die Clarets sollen sich mit den Blues über ein halbjähriges Leihgeschäft einig geworden sein. In den kommenden Stunden stehe bereits der obligatorische Medizincheck an und soll spätestens am morgigen Samstag abgeschlossen sein.

Allzu lange verweilt Fofana also nicht an der Stamford Bridge. Im vergangenen Sommer zahlte Chelsea zwölf Millionen Euro Ablöse für den 21-Jährigen an den norwegischen Erstligisten Molde FK. Das anschließende Gastspiel bei Union verlief nicht wie gewünscht. Nach 17 Partien und nur zwei Toren war Schluss in Köpenick.