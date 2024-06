Bayerns tollkühner Drei-Zehner-Plan

Bei der EM im eigenen Land zaubern Jamal Musiala (21) und Florian Wirtz (21) bereits Seite an Seite für Deutschland. Ein Szenario, das sich die Entscheidungsträger in München auch für den FC Bayern wünschen. Längst ist bekannt: Im Sommer 2025 soll der Großangriff auf Wirtz erfolgen, der Offensivkünstler von Bayer Leverkusen abgeworben werden.

Doch der erste Teil des Kader-Umbruchs beim FCB steht schon in diesem Sommer an. Dabei ganz weit oben auf der Wunschliste: Xavi Simons (21), der in der abgelaufenen Saison von Paris St. Germain an RB Leipzig verliehen war. Musiala, Wirtz und Simons in einem Team? Klingt nach einem tollkühnen wie kostspieligen Plan.

Doch wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, verfolgen die Bayern diesen tatsächlich. Alle drei dribbelstarken Zehner sollen ab 2025 Seite an Seite im offensiven Mittelfeld wirbeln. Dass eine solche Anordnung möglich ist, zeigt ja gerade das DFB-Team: Zwischen Musiala und Wirtz agiert Ilkay Gündogan als Bindeglied.

Schwierige Aufgaben für Eberl

Nun ist es für die Bayern aber noch ein weiter Weg zu gehen, ehe das Trio Musiala/Wirtz/Simons Realität werden kann. PSG will Simons vorerst nur verleihen, ehe er im Anschluss locker 80 Millionen Euro kosten würde. Für Wirtz stehen angesichts seines noch bis 2027 gültigen Vertrags gar 150 Millionen im Raum. Und Musiala? Mit dem sollten Sportvorstand Max Eberl und Co. schleunigst über 2026 hinaus verlängern.