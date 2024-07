Jetzt auch ein englischer Klub an Füllkrug dran

„Eine zentrale Rolle“ spielt Niclas Füllkrug (31) in den Plänen von Nuri Sahin, wie der Cheftrainer von Borussia Dortmund vor wenigen Tagen erst verlauten ließ. Tatsächlich stehen mit Sébastien Haller (30) und Youssoufa Moukoko (19) zwei andere Stürmer im Kader, deren Abgänge auf der BVB-Agenda weiter oben angesiedelt sein dürften.

Das muss aber nicht zwingend bedeuten, dass Füllkrug in diesem Sommer bei der Borussia bleibt. Sollte ein lukratives Angebot eintrudeln und sich der DFB-Torjäger für einen Wechsel erwärmen können, ist die Liaison womöglich nach einem Jahr wieder beendet. Gut im Sinne des Marktes: Mit West Ham United nimmt laut ‚Sky Sports‘ ein weiterer Klub an der Verlosung teil.

BVB will 20 Millionen

Die Hammers kommen in ihren Bemühungen um Aston Villas Jhon Durán (20) nicht voran, so habe man Füllkrug als Alternative ausgemacht. Noch soll allerdings eine große Lücke klaffen zwischen dem, was der BVB fordert und dem, was West Ham ausgeben möchte. Zahlen nennt ‚Sky Sports‘ nicht. Soweit bekannt ist die Dortmunder Forderung von rund 20 Millionen Euro Ablöse.

Nach Lage der Dinge zeigen weiterhin der AC Mailand und wohl auch noch Atlético Madrid Interesse an Füllkrugs Diensten. Die Rossoneri wollen nach Álvaro Morata (31) noch einen weiteren Stürmer verpflichten, während die Rojiblancos genannten Europameister ersetzen müssen. Dabei lief bereits alles auf Artem Dovbyk (27) hinaus, doch der Ukrainer vom FC Girona sagte Atlético öffentlich ab und könnte stattdessen bei der AS Rom landen.