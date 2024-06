Chelsea vor Verlängerung mit Toptalent George

Nachwuchstalent Tyrique George vom FC Chelsea darf sich über eine zeitnahe Vertragsverlängerung freuen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Blues mit dem 18-jährigen Linksaußen eine Einigung über ein neues Arbeitspapier erzielt. Mit der offiziellen Verkündung rechnet der Transfermarktexperte in Kürze.

George wartet noch auf sein Profidebüt für Chelsea, wurde aber in der abgelaufenen Saison immerhin dreimal in den Spieltagskader von Ex-Trainer Mauricio Pochettino berufen. Für die U18 und die U21 der Blues war George in 34 Partien an 24 Treffern direkt beteiligt. Der gebürtige Londoner ist zudem Teil der englischen U18-Nationalmannschaft.