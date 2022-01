Haaland beklagt sich emotional – BVB reagiert

„Der Verein versucht, Druck auf mich auszuüben, mich in eine Entscheidung zu drängen.“ Mit dieser doch harschen Aussage meldete sich Erling Haaland am gestrigen Freitagabend gegenüber dem norwegischen TV-Sender ‚Viaplay‘ zu Wort. Er wolle doch „eigentlich nur Fußball spielen, aber sie drängen mich zu einer Entscheidung über meine Zukunft. Und das bedeutet dann, dass ich bald eine Entscheidung treffen muss.“

Haaland fühlt sich ganz offensichtlich zu einer Entscheidung gedrängt. Dass diese wohl gegen Borussia Dortmund ausfallen wird, ist den Worten des 21-Jährigen ohne große Psychologie-Kenntnisse zu entnehmen. „Sie wollen jetzt eine Entscheidung und Dinge werden jetzt passieren“, so Haaland.

Dank einer Ausstiegsklausel kann der Norweger im Sommer den Hut nehmen. Sollte ein interessierter Klub die kolportierten 75 bis 90 Millionen Euro aufbringen und Haaland dem Wechsel zustimmen, wäre der BVB machtlos. „Wir sind in einer harten Phase mit vielen Spielen, ich will eigentlich nur Fußball spielen, aber das kann ich nicht“, klagt der Umworbene.

Watzke mit Verständnis

Ein Nachspiel von Vereinsseite werden Haalands ungewohnt offene Worte wohl nicht nach sich ziehen. Auf Nachfrage der ‚Ruhr Nachrichten‘ bringt Hans-Joachim Watzke Verständnis für den Ausnahmestürmer auf: „Er ist ein spontaner Mensch, ein junger Bursche. Er darf das. Es gibt mit Erling überhaupt kein Problem.“

Allerdings müsse Haaland „auch etwas Verständnis für unsere Situation haben. Wir können nicht bis Ende Mai warten.“ So werden Klub und Spieler womöglich doch nicht erst am Saisonende an die Öffentlichkeit gehen und Klarheit über die Zukunft schaffen. Unter Umständen wird dann auch schon Haalands neuer Arbeitgeber offiziell bekanntgegeben.