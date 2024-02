Widersprüchliche Berichte: Was will Greenwood?

Die Zukunft von Mason Greenwood wirft Fragen auf. War zuletzt noch zu vernehmen, dass der englische Offensivspieler gerne einen neuen Anlauf bei Manchester United wagen würde, hält ‚The Athletic‘ nun mit anderen Informationen dagegen. Dem Fachmagazin zufolge hat der 22-Jährige trotz eines noch bis 2025 gültigen Vertrags aktuell kein Interesse an weiteren Einsätzen für die Red Devils.

Greenwood moniere Uniteds fehlende Unterstützung im Zuge des inzwischen eingestellten Verfahrens wegen versuchter Vergewaltigung, Nötigung und Körperverletzung. Zudem sei er sich bewusst, dass er in seiner Heimat unter besonderer Beobachtung und enormem Druck stünde. ‚The Athletic‘ beruft sich dabei auf eine dem Spieler nahestehende Quelle. Derzeit ist Greenwood an den La Liga-Verein FC Getafe verliehen und spielt eine gute Saison (sieben Tore, fünf Vorlagen). Ein Verbleib in Spanien gilt als das wahrscheinlichste Szenario. Der FC Barcelona wurde bereits als potenzieller Arbeitgeber gehandelt.