Leipzig bereitet Angebot für Olmo-Nachfolger vor

RB Leipzig rüstet sich für einen möglichen Verkauf von Dani Olmo. Zwar ist seine 60 Millionen schwere Ausstiegsklausel in der Nacht zum vergangenen Sonntag ausgelaufen, ein Abreißen des Interesses diverser europäischer Topvereine hat das aber nicht zur Folge.

Dementsprechend bereiten die Leipziger sich für die Post-Olmo-Zeit vor. Wie die spanische ‚as‘ berichtet, plant RB ein Angebot in Höhe von 23 Millionen plus acht Millionen an möglichen Bonuszahlungen für Portugals EM-Fahrer Francisco Conceição vom FC Porto. Der Vertrag des 21-Jährigen läuft noch bis 2029 - samt Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro.

Erst Anfang Juli verpflichtete Porto Conceição nach einjähriger Leihe, in der der Portugiese mit acht Toren und ebenso vielen Vorlagen in 43 Partien zu überzeugen wusste, per Kaufoption und überwies 10,5 Millionen Euro an Ajax Amsterdam. Eventuell steht nun mit einem Transfer zu RB Leipzig direkt der nächste Karriereschritt an.