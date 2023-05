Ex-Trainer beißt an: Volland zurück in die Bundesliga?

Erst vor zehn Tagen sprach Kevin Volland in einem Interview über eine mögliche Rückkehr in die Bundesliga. Mittlerweile hat ein potenzieller neuer Klub angebissen: Laut der ‚Braunschweiger Zeitung‘ ist der VfL Wolfsburg an einer Verpflichtung des ehemaligen deutschen Nationalspielers (15 Länderspiele) interessiert.

Dort ist mit Niko Kovac jener Trainer verantwortlich, der Volland 2020 zu seinem aktuellen Klub AS Monaco holte. Im Fürstentum lief es für Volland unter Kovac gut – seit der Kroate weg ist, stockt auch Vollands Form. Grund dafür sind unter anderem mehrere Verletzungen.

Vollands Vertrag in Monaco läuft nur noch bis 2024. Entsprechend dürfte keine allzu hohe Ablöse für den 30-jährigen Angreifer fällig werden. In der Bundesliga spielte Volland schon für die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen. Seine Bilanz: 247 Spiele, 77 Tore und 62 Assists.