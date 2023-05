Volland spricht über Bundesliga-Rückkehr

Angreifer Kevin Volland (30) von der AS Monaco liebäugelt mit einer Rückkehr nach Deutschland. „Ich habe noch ein Jahr Vertrag und da ich mich sehr wohlfühle, auch privat, ist es im Moment so, dass ich bis 2024 in Monaco bleibe. Und nach den vier Jahren muss man dann schauen, ob man hier nochmal verlängert, ob man nochmal in der Bundesliga unterschreibt oder auf was man dann noch Lust hat“, erklärt der ehemalige Leverkusener im Interview mit ‚ran‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ganz wesentlich bei der Entscheidungsfindung sei seine Familie, betont Volland: „Ich bin nächstes Jahr 31, habe eine Familie mit zwei Kindern, das fließt in so eine Entscheidung alles mit rein. Bisher haben wir immer eine gute Lösung gefunden.“ Seit 2020 spielt Volland inzwischen im Fürstentum, unangefochtener Stammspieler war der Linksfuß zuletzt nicht mehr.

Lese-Tipp

45-Millionen-Rennen um Todibo?