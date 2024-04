Fati: Zukunft bei Barça?

Ansu Fati hofft weiterhin auf eine Zukunft beim FC Barcelona. Einem Bericht der katalanischen Zeitung ‚Sport‘ zufolge will sich der Offensivspieler im Sommer in der Vorbereitung bei Trainer Xavi für einen Kaderplatz empfehlen. Fatis Vertrag bei den Blaugrana läuft noch bis 2027, aktuell ist er an Brighton & Hove Albion verliehen.

Roberto De Zerbi hatte den 21-Jährigen vor Saisonbeginn auf die Insel gelockt. Mittlerweile spielt Fati in den Plänen des italienischen Übungsleiters aber keine große Rolle mehr. In den vergangenen beiden Spielen kam der zehnmalige spanische Nationalspieler keine Minute zum Einsatz.