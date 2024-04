HSV: Der Plan mit Leihspieler Poreba

Der Hamburger SV würde gerne auch die kommende Saison mit Leihspieler Lukasz Poreba (24) planen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Sportvorstand Jonas Boldt versuchen, in den Verhandlungen mit Stammverein RC Lens eine erneute Leihe herauszuschlagen. Ein dauerhafter Transfer wäre wohl nur denkbar, wenn der HSV doch noch den Bundesliga-Aufstieg realisiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Kaufoption in Porebas Leihvertrag wird in den siebenstelligen Bereich verortet. Eine Summe, die nicht in das Zweitliga-Budget der Rothosen passt. Sollte Lens nicht zu einer Reduzierung der Ablöse bereit sein, wäre demnach eine erneute Leihe die wahrscheinlichste Variante. Bei den Nordfranzosen steht der 24-jährige Mittelfeldspieler noch bis 2027 unter Vertrag. Eine Perspektive hat der Pole beim Sechstplatzierten der Ligue 1 aber eher nicht.