Lautern: Wechselt Ache in die Hauptstadt?

Für Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern steht eine Tür in die Bundesliga womöglich einen Spalt weit offen. Laut ‚Bild‘ ist das Interesse von Union Berlin am Torjäger des Zweitligisten seit Sommer nicht abgeebbt. Vor der Saison scheiterte ein Wechsel dem Bericht zufolge noch an der hohen Ablöseforderung der Roten Teufel im Bereich von fünf Millionen Euro.

Da die Köpenicker mit bislang 14 Saisontoren unterdurchschnittlich performen, suchen die Verantwortlichen nach Verstärkung für die Offensivabteilung, heißt es. Ob die Berliner schon an einer Verpflichtung arbeiten oder das Bemühen noch nicht über eine Anfrage hinaus geht, ist dem ‚Bild‘-Bericht nicht zu entnehmen.