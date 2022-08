Angebot eingereicht: Bundesligist will Marcelo

Landet Marcelo in der Bundesliga? Wie FT erfuhr, haben neben OGC Nizza auch ein italienischer und ein deutscher Klub Angebote beim Linksverteidiger eingereicht. Eines davon übersteigt die beiden anderen. Um welche Klubs es sich neben Nizza handelt, ist noch unklar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Marcelo ist seit seinem Vertragsablauf bei Real Madrid am 30. Juni vereinslos und entsprechend ablösefrei zu haben. Seine Karriere beenden will der 34-jährige Linksverteidiger noch nicht. In der abgelaufenen Saison war er immerhin noch Kapitän des Champions League-Siegers.

Doch klar: Die ganz große Zeit des Brasilianers liegt schon ein paar Jahre zurück. Bei Real hatte er seinen Stammplatz an Ferland Mendy verloren. Gerne wäre Marcelo trotzdem geblieben, Real bot ihm aber kein neues Arbeitspapier an. Anders als die nun interessierten Klubs.