Chelsea vor 460-Millionen-Deal?

Beim FC Chelsea könnte schon bald frisches Geld in die Vereinskassen fließen. Einem ‚The Telegraph‘-Bericht zufolge will die US-Investmentfirma Ares Management den Blues umgerechnet 463 Millionen Euro im Rahmen eines Vorzugsaktiengeschäfts bereitstellen. Das Geld soll anschließend in den Bau eines neuen Stadions und die Modernisierung des Vereinsgeländes in Cobham fließen.

Der Abriss der Stamford Bridge sowie der Bau des neuen Stadions in London soll umgerechnet wahnsinnige 1,74 Milliarden Euro kosten. Für die Umsetzung werden zusätzliche Gelder benötigt. Derzeit führt die Führungsetage von Chelsea Gespräche mit mehreren interessierten Investoren. Unter anderem prüft auch Klublegende John Terry mit einer Investorengruppe einen potenziellen Kauf von Anteilen.