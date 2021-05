Bayer 04: Fatawu-Transfer platzt kurios

Der Transfer von Issahahu Abdul Fatawu zu Bayer Leverkusen ist auf der Zielgeraden gescheitert. Laut dem ‚kicker‘ ist dafür der Berater des 17-jährigen Ghanaers vom Steadfast FC verantwortlich. Einem Bericht des Fachblatts zufolge sagte der Agent am gestrigen Mittwoch ein Treffen mit den Werkself-Verantwortlichen ab, bei dem die Verpflichtung von Fatawu fixiert werden sollte. Offenbar wollte sich der Berater noch am selben Tag in Portugal mit Vertretern des FC Liverpool treffen.

Dies geht aus einem Instagram-Video von Fatawu hervor, in dessen Hintergrund ein entsprechendes Gespräch zu hören war. Bayer ließ daraufhin den Transfer platzen. „Fatawu ist ein hochtalentierter Spieler und Bayer hat ein sehr gutes Angebot gemacht. Aber ich kann die Bayer-Verantwortlichen verstehen, dass sie wegen des unseriösen und respektlosen Verhaltens von Fatawus Berater von dem Transfer Abstand genommen haben“, erklärt Michael Ruhnau, der als Mittelsmann im Deal fungierte.