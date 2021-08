HSV löst Leistner-Vertrag auf

Der Hamburger SV und Toni Leistner gehen endgültig getrennte Wege. Wie der Zweitligist mitteilt, hat man sich mit dem 31-jährigen Innenverteidiger auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

Schon zuvor hatte Leistner sich mit den Verantwortlichen überworfen und nahm in Absprache nicht mehr am Teamtraining teil. Hintergrund: Mit der zugedachten Rolle als Ersatzspieler konnte er sich nicht anfreunden und hatte in einer Instagram-Nachricht öffentlich die Vereinsführung kritisiert.