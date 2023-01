Wechselposse: Mourinho stell Zaniolo an den Pranger

José Mourinho hat sich seinen Wechselwilligen Offensivspieler Niccolò Zaniolo vorgenköpft. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte The Special One über den 23-Jährigen: „Leider scheint er zu bleiben. Ich sage leider, weil er seit einem Monat sagt, dass er gehen will. Er hat mir, dem Verein und seinen Mannschaftskameraden gesagt, dass er nicht mehr für die Roma spielen will. Er sagte, er wolle nicht zurückkommen und mit der Mannschaft spielen, er wolle nicht mit der Mannschaft trainieren. Nach dem Spiel gegen Spezia habe ich gesagt, dass ich dachte, er würde bleiben. Jetzt sage ich, dass es leider so aussieht, als würde das wirklich passieren.“

Hintergrund für den Ausbruch war Zaniolos Veto gegen einen Wechsel zum AFC Bournemouth. Der italienische Nationalspieler weigerte sich dem Vernehmen nach mit einer Delegation der Cherries zu sprechen. Dabei war der Premier League-Klub bereit, die finanziellen Forderungen der Römer als auch die von Zaniolo zu erfüllen. Der Angreifer selbst scheint einen Wechsel zum AC Mailand zu bevorzugen. Mit den Rossoneri hat sich der 23-Jährige dem Vernehmen nach bereits auf einen Vertrag bis 2026 geeinigt. Bei der Roma läuft Zaniolos Vertrag 2024 aus.

