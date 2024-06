Mainz verlängert mit Rückkehrer Nebel

Mainz 05 dehnt die Zusammenarbeit mit Offensivmann Paul Nebel aus. Der zuvor bis 2025 gültige Vertrag wurde um zwei Jahre verlängert. Der 21-Jährige war in den vergangenen beiden Spielzeiten an den Zweitligisten Karlsruher SC verliehen und darf sich ab Sommer im Trikot der 05er in der Bundesliga beweisen.

Nebel blickt auf eine starke Saison im Unterhaus zurück, sammelte fünf Tore und neun Vorlagen im KSC-Trikot. Sportvorstand Christian Heidel lobt die Entwicklung des feinen Technikers: „Wir freuen uns sehr, dass Paul Nebel ab der kommenden Saison wieder unserem Profikader angehört. Er hat sich in den vergangenen beiden Jahren in der Zweiten Bundesliga mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht, das Leihgeschäft hatte für uns exakt den gewünschten Effekt. Er kehrt nun als gestandener Profi zu uns zurück.“