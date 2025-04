Plötzlich Topklub: Mainz kann sich vor Angeboten kaum retten

Der überraschende sportliche Höhenflug hat große Auswirkungen auf die Transferoptionen von Mainz 05. Wie Sportvorstand Christian Heidel gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt, werden den Rheinhessen deutlich mehr und qualitativ hochwertigere Spieler angeboten als in den vergangenen Jahren. Trotz einer möglichen Champions League-Qualifikation will der 61-Jährige die Personalpolitik beim Tabellenvierten jedoch nicht verändern und große Stars holen: „Die Spieler lassen wir mal schön in ihren Regalen.“

Dennoch sei die eingetretene Entwicklung hilfreich für die Planung der kommenden Spielzeit: „Die Kontakte mit den bekannten Beratern laufen anders ab. Sonst hast du, wenn du einen Spieler wolltest, immer gehört:, Jetzt warten wir erst mal ab, in welcher Liga ihr nächstes Jahr spielt’. Jetzt nehmen die uns schon ab, dass wir auch nächste Saison Bundesliga spielen. Die Planung ist dieses Jahr schon einfacher als in der Vergangenheit.“